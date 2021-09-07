انتقال إمبراطور اليابان ناروهيتو وعائلته إلى القصر الإمبراطوري في طوكيو

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انتقل إمبراطور اليابان ناروهيتو وعائلته إلى مقر إقامتهم الجديد في أراضي القصر الإمبراطوري في طوكيو يوم الاثنين.

وصلت العائلة إلى مقر الإقامة الجديد، وهو قصر Fukiage Sento السابق الذي تم تجديده في حرم القصر الإمبراطوري في حي تشيودا في طوكيو، جنبًا إلى جنب مع السيف والجوهرة من الكنوز المقدسة الثلاثة للعائلة الإمبراطورية. حتى انتهاء أعمال النقل في 15 سبتمبر/ أيلول، سيقيم الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وابنتهما الأميرة أيكو في المبنى الرئيسي للقصر الإمبراطوري، حيث تقام الطقوس والأحداث المهمة.

ودعت الأسرة مقر الإقامة القديم، وهو مقر إقامة أكاساكا الإمبراطوري في العاصمة اليابانية، حيث عاش الإمبراطور ناروهيتو، 61 عامًا معظم حياته منذ يونيو/ حزيران 1960، بعد وقت قصير من ولادته في فبراير/ شباط من نفس العام.

وقال الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في بيان صدر عبر وكالة القصر الإمبراطوري، عبرا فيه عن ”حزنهما“ و ”مشاعرهما العميقة“ بشأن مغادرة مقر إقامة أكاساكا: ”سننعش أذهاننا ونؤدي واجباتنا اليومية“.

تم بناء مقر إقامة أكاساكا في عام 1960 كمنزل جديد للإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأمر ميتشيكو، والدا الإمبراطور ناروهيتو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)