اليابان تفكر في تمديد حالة طوارئ كورونا في بعض المناطق

أخبار اليابان

قال مسؤول حكومي كبير يوم الإثنين، إن الحكومة اليابانية تدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في المناطق الحضرية إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها يوم الأحد.

وقال المسؤول ”سيكون من الصعب رفع“ حالة الطوارئ عن طوكيو ومناطق حضرية أخرى.

سيجتمع رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي والوزراء المعنيون قريبًا لمناقشة التفاصيل. ستقرر الحكومة التمديد في وقت مبكر من يوم الخميس.

تم فرض حالة الطوارئ في 21 محافظة، بما في ذلك طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة.

حالات الإصاباة بفيروس كورونا الجديدة اليومية في انخفاض، لكن أنظمة الرعاية الطبية لا تزال في حالة إجهاد في المناطق الحضرية.





(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)