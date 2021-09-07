وفاة رجل ثالث بعد تلقيه لقاح موديرنا في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الإثنين، إن رجلاً توفي في اليابان بعد تلقيه جرعة من لقاح موديرنا، تم سحبها لاحقًا بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.

كان الرجل البالغ من العمر 49 عامًا هو الشخص الثالث الذي توفي في البلاد بعد تلقيه لقاح موديرنا من المجموعة التي تحمل رقم 3004734.

حصل الرجل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس/ آب وتوفي في اليوم التالي. وقالت الوزارة إن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.

كان الرجل يعاني من حساسية من طبق السوبا الياباني. وقالت الوزارة إن الفحص الذي أجري عليه بعد الوفاة لم يكشف عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أوغيرها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)