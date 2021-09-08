الحكم على مشرع ياباني بالسجن 4 أعوام في قضية كسب غير مشروع

أخبار اليابان

حكمت محكمة طوكيو الجزئية يوم الثلاثاء، على المشرع تسوكاسا أكيموتو بالسجن لمدة 4 سنوات بعد أن اتهم بتلقي رشاوي متصلة بمشاريع حكومية لمنتجعات مدمجة ومحاولة التأثير على الشهود.

حكم على أكيموتو، 49 عامًا، وهو عضو في مجلس النواب، بتهمة تلقي رشاوى وانتهاك قانون معاقبة الجرائم المنظمة من خلال محاولة التأثير على الشهود. كما حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 7.6 مليون ين أو نحو 68 ألف دولار.

وطالب المدعون العامون بالسجن 5 سنوات وغرامة 7.6 مليون ين. ونفى أكيموتو كافة التهم الموجهة إليه قائلا إنه لم يتصرف لمصلحة شركة بعينها قط.

أصبح أكيموتو أول مشرع في اليابان متهم بالرشوة يحصل على حكم بالسجن مع النفاذ في حكم ابتدائي منذ 17 عامًا منذ أن حكم على مونيو سوزوكي، وهو حاليًا عضو في مجلس الشيوخ، بتهمة تلقي رشاوى في مقابل تقديم خدمات.

قدم محامو أكيموتو استئنافًا ضد الحكم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)