وفاة 32 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في منازلهم في طوكيو منذ ديسمبر الماضي

أخبار اليابان

قالت حكومة العاصمة إن 32 مصابًا بفيروس كورونا الجديد ظلوا في منازلهم وفقًا للتعليمات توفوا في طوكيو بين ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وأغسطس/ آب من هذا العام.

توفي 21 منهم الشهر الماضي، عندما أدى الارتفاع القياسي في عدد الإصابات إلى زيادة الضغط على نظام الرعاية الطبية.

وصلت حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى قياسي في طوكيو عند 5773 يوم 13 أغسطس/ آب. بلغ عدد المصابين بكورونا الذين يعزلون أنفسهم في المنزل أو ينتظرون دخولهم المستشفى حوالي 40 ألفًا في 21 أغسطس/ آب.

من بين 32 حالة وفاة في المنزل، كانت هناك 4 حالات في الثلاثينيات من العمر، و4 حالات أخرى في الأربعينيات من العمر، و9 حالات في الخمسينيات من العمر، و 15 حالة في الستينيات من العمر أو أكثر، وفقًا لوثيقة قدمت إلى لجنة خاصة بفيروس كورونا الجديد في مجلس العاصمة يوم الثلاثاء.

وأظهرت الوثيقة أيضًا أن 36 مصابًا بفيروس كورونا توفوا أثناء إقامتهم في دور رعاية المسنين وفقًا لتعليمات السلطات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)