الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني يكشف عن أجندته السياسية في حالة فوزه بالانتخابات العامة

أخبار اليابان

أصدر زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني يوكيو إيدانو يوم الثلاثاء قائمة بالسياسات التي ستتبناها حكومته المحتملة أولا إذا فاز حزب المعارضة الرئيسي في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

تضمنت قائمة السياسات وضع ميزانية تكميلية بقيمة 30 تريليون ين للسنة المالية 2021 لتمويل إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تشكيل فريق للتحقيق في فضائح المحسوبية البارزة التي تورط فيها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأكد إيدانو في مؤتمر صحفي ”آمل أن أبلغ الناس أنه يمكننا إحداث التغيير في اليوم الأول من تولي المنصب“.

كان من غير المعتاد إصدار قائمة السياسة هذه مقدمًا. تعكس هذه الخطوة على ما يبدو مخاوف من احتمال إجبار معسكر المعارضة على التراجع خلال السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وتضم القائمة أيضًا تعيين ستة أعضاء في مجلس العلوم الياباني رفضتهم إدارة رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي، ونشر لقطات كاميرا أمنية لامرأة سريلانكية توفيت في منشأة للهجرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)