اليابان تعتمد خطة أساسية لتخفيف قيود فيروس كورونا

أخبار اليابان

اعتمدت الحكومة اليابانية يوم الخميس خطة أساسية لتخفيف قيود فيروس كورونا من خلال استخدام شهادات اللقاح ونتائج الاختبارات السلبية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة الانتهاء من تحصين الأشخاص الذين يأملون في تلقي اللقاحات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تقريبًا.

بموجب الخطة الأساسية، من المتوقع أن يُسمح للمطاعم والبارات بتقديم الكحول، ويُسمح للأشخاص بالسفر عبر حدود المحافظات ، حتى إذا كانت حالة طوارئ كورونا سارية.

سيتم أيضًا تخفيف القيود الحالية على ساعات العمل وعدد الزوار لكل مجموعة في المطاعم والحانات في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ أو في مرحلة ما قبل الطوارئ.

يمكن رفع الحد الأقصى على المشاركين في الأحداث والفعاليات بعد إدخال تدابير مثل نظام تتبع الفيروس باستخدام رموز الكيو آر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)