سوغا لم يقرر بعد من سيدعم في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الخميس إنه لم يقرر بعد بشأن من سيدعم في انتخابات الحزب الحاكم المقبلة لاختيار خليفته.

وقال سوغا وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في مؤتمر صحفي ”سأتخذ القرار بعد تقديم الترشيحات“.

وأعرب سوغا عن تفهمه لخوض وزير الإصلاح الإداري كونو تارو في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، قائلاً: ”إنه لأمر جيد أن يسعى العديد من الأشخاص للمنصب ويعبرون عن آرائهم“.

كونو مسؤول أيضًا عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التابعة لمجلس وزراء سوغا. ومن المتوقع أن يعلن ترشيحه في انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم 29 سبتمبر/ أيلول. تبدأ فترة الحملة الانتخابية في 17 سبتمبر/ أيلول.

في الأسبوع الماضي، قال سوغا فجأة إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي، مما يعني أنه سيتنحى أيضًا عن منصب رئيس الوزراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)