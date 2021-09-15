تأخر توريد لقاح الإنفلونزا في اليابان

أخبار اليابان

قال مسؤولون في وزارة الصحة إنه من المتوقع أن يتم توفير لقاحات الإنفلونزا بوتيرة أبطأ في اليابان هذا الموسم مقارنة بالعام السابق بسبب نقص المكونات في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن اليابان لم تشهد تفشيًا للإنفلونزا الموسمية العام الماضي، إلا أن بعض الخبراء قلقون من انتشار فيروس كورونا الجديد وعدوى الإنفلونزا في وقت واحد هذا الشتاء. إوتدعو اليابان الناس إلى تلقي لقاح الإنفلونزا وتنفيذ تدابير شاملة للوقاية من العدوى.

وفقًا للوزارة، سيتم توفير لقاحات الإنفلونزا لحوالي 51.3 مليون إلى 55.8 مليون شخص في البلاد هذا الموسم. من المتوقع أن يكون إجمالي كمية لقاحات الإنفلونزا التي سيتم توفيرها هذا الموسم أقل من الموسم الماضي، ولكن سيكون تقريبًا نفس العام المعتاد.

تشير التقديرات إلى إصابة ما يقرب من 14000 شخص بالإنفلونزا في الموسم الماضي، مقارنة بـ 10 ملايين إلى 20 مليونًا في عام متوسط ​​وأقل من واحد إلى 500 من حوالي 7285000 شخص في موسم 2019-2020. خلص المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى أن تفشي الإنفلونزا لم يحدث في اليابان في الشتاء الماضي.

من ناحية أخرى، يجد الخبراء صعوبة في التنبؤ بما إذا كانت الإنفلونزا ستكتسح البلاد هذا الموسم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)