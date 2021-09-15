نصف سكان اليابان حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

أخبار اليابان

قالت الحكومة يوم الاثنين إن أكثر من نصف سكان اليابان تلقوا جرعة ثانية من لقاح كورونا بعد حوالي 7 أشهر من بدء برنامج التطعيم في البلاد للعاملين الطبيين في فبراير/ شباط.

بلغ معدل التطعيم على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا الجديد 50.9%، وفقًا للحكومة.

تهدف الحكومة إلى إعطاء جرعتين من لقاح كورونا لأولئك الذين يرغبون في تلقي اللقاح في وقت مبكر في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وتفكر في تخفيف قيود النشاط على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن برنامج التطعيم الياباني ”يسير بسلاسة بشكل عام“. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز الجهود ذات الصلة.

وفقًا لإحصاءات مكتب رئيس الوزراء ، بلغ العدد التراكمي لجرعات لقاح كورونا المعطاة في اليابان حوالي 144 مليونًا حتى يوم الاثنين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)