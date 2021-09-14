وفاة 250 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في المنزل في اليابان

أخبار اليابان

أفادت وكالة الشرطة الوطنية الإثنين أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وتوفوا في أماكن أخرى غير المستشفيات، مثل منازلهم، بلغ أعلى مستوى شهريًا بلغ 250 شخصًا في أغسطس/ آب.

وفقا لوكالة الشرطة الوطنية، فإن رقم أغسطس/ آب تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 132 شخصًا، والذي تم تسجيله في يناير/ كانون الثاني، وارتفع من 31 شخصًا في يوليو/ تموز. منذ أن أصبحت البيانات المقارنة متاحة في مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع العدد التراكمي إلى 817 شخصًا.

في شهر التقرير، كان هناك 112 شخصًامن هؤلاء المتوفين في طوكيو، 23 شخصًا في محافظة سايتاما، 22 شخصًا في محافظة كاناغاوا، و20 شخصًا في محافظة أوساكا.

وفي الوقت نفسه، ثبتت إصابة 132 شخصًا بالفيروس أثناء وجودهم على قيد الحياة وتم اكتشاف إصابة 118 شخصًا الباقين بعد وفاتهم.

ووجدت الشرطة أيضًا أن 216 شخصًا توفوا بأمراض، بما في ذلك كورونا، 22 شخصًا في حوادث و12 شخصًا لأسباب غير معروفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)