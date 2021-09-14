عدد المعمرين في اليابان يصل لرقم قياسي جديد للعام 51 على التوالي!

أخبار اليابان

من المتوقع أن يصل عدد المعمرين في اليابان إلى 86510 حتى يوم الأربعاء، مسجلا رقما قياسيا للعام 51 على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء.

ارتفع الرقم، بناءً على بيانات سجل المقيمين الأساسية، بمقدار 6060 شخصًا عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، والذي صدر قبل يوم احترام المسنين، الذي يصادف يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 100 أو أكثر، من المتوقع أن يصل عدد النساء إلى 76،450، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من الإجمالي.

بلغ عدد المعمرين 153 شخصًا عام 1963، عندما بدأت الإحصائيات. تجاوز العدد الإجمالي الألف في عام 1981، 10000 في عام 1998، 50000 في عام 2012.

قال مسؤول بوزارة الصحة إنه يعتقد أن زيادة الوعي الصحي وعوامل أخرى مختلفة وراء زيادة المعمرين في السنوات الأخيرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)