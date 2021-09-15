اليابان تشدد عقوبات جرائم الإساءة والتنمر الإلكتروني

أخبار اليابان

صاغت الحكومة اليابانية خطة لتشديد العقوبات المفروضة على الإهانات بموجب القانون الجنائي، في محاولة للحد من إساءة استخدام الإنترنت، حسبما قالت وزيرة العدل يوكو كاميكاوا يوم الثلاثاء.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي إنها ستطلب من المجلس التشريعي، وهو لجنة استشارية للوزيرة، يوم الخميس دراسة مسودة الخطة.

وينص القانون حاليًا على ”السجن أو دفع غرامة بسيطة“ لمعاقبة الإهانات.

وتنص مسودة الخطة على أن تشمل العقوبات القانونية على الإهانات عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد وغرامة تصل إلى 300 ألف ين.

وتقارن العقوبات المخططة مع عقوبات التشهير بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 500000 ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)