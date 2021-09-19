الضمان الاجتماعي والطاقة النووية: قضايا هامة في سباق زعامة الحزب الحاكم في اليابان

أخبار اليابان

ركز المرشحون في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان على الضمان الاجتماعي والطاقة النووية وإصلاح الحزب في جلسة مناقشة عقدت في طوكيو يوم السبت.

دعا كونو تارو وزير الإصلاح الإداري البالغ من العمر 58 عامًا، إلى إنشاء حد أدنى مضمون من المعاشات العامة يتم تمويله بالكامل من عائدات الضرائب بدلاً من الأقساط.

وقال كونو ”الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المضمون غير قابل للاستمرار بدون ضرائب“ لأن ذوي الدخل المنخفض يجدون صعوبات في دفع أقساط التأمين.

شكك فوميؤ كيشيدا، الرئيس السابق لمجلس أبحاث السياسة بالحزب الليبرالي الديمقراطي، البالغ من العمر 64 عامًا، في جدوى اقتراح كونو، مشيرًا إلى أن زيادة ضريبة الاستهلاك ستكون حتمية. قال كيشيدا إنه ليس لديه خطط لزيادة ضريبة الاستهلاك في العقد المقبل.

وانتقدت وزيرة الشؤون الداخلية السابقة سانائي تاكاإيتشي، 60 عاما، خطة كونو، قائلة إن تغطية الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية المضمونة بالكامل عن طريق الضرائب ”مستحيل من حيث النظام“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)