3 مرشحين لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يعربون عن نيتهم لقاء زعيم كوريا الشمالية

أخبار اليابان

أعرب ثلاثة من المرشحين الأربعة في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عن حرصهم يوم الاثنين على الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحل قضية المختطفين اليابانيين.

الثلاثة هم وزير الإصلاح الإداري كونو تارو، 58 عاما، أمين عام اليساسات السابق في الحزب فوميو كيشيدا، 64 عاما، ووزيرة الشؤون الداخلية السابقة سانائي تاكائيتشي، 60 عاما. ويتبقى سيكو نودا، 61 عاما، التي تشغل منصب الأمين العام التنفيذي بالإنابة للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وأجرى الأربعة مناقشات سياسية في جلسة عبر الإنترنت استضافتها بشكل مشترك أقسام شؤون المرأة والشباب في الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل انتخابات 29 سبتمبر/ أيلول لاختيار خليفة لرئيس الحزب زرئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي.

وقال كونو فيما يتعلق بقضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين منذ عقود ”كوريا الشمالية دولة ذات نظام سياسي فريد للغاية. سيكون من الضروري عقد قمة معها“.

وقال كونو أيضًا إن اليابان ستحتاج إلى التواصل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وروسيا لوضع الأساس لمثل هذا الاجتماع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)