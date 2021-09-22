اليابان ترفع حالة طوارئ كورونا نهاية الشهر الحالي

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من المقرر أن تكثف الحكومة اليابانية تحركاتها لرفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا الجديد في نهاية هذا الشهر كما هو مخطط، حسبما ورد يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا في 28 سبتمبر/ أيلول بناءً على وضع ما النظام الطبي في البلاد، وكذلك آراء الخبراء، أثناء دراسة إمكانية رفع حالة طوارئ كورونا في جميع المحافظات الـ 19 الخاضعة للإجراء بما في ذلك طوكيو.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن متوسط ​​حالات الإصابة الجديدة لمدة سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد يتجه نحو الانخفاض، حيث بلغ أقل من 60% من مستويات الأسبوع السابق مؤخرًا، مضيفًا أن عدد المصابين بأعراض خطيرة لفيروس كورونا آخذ في الانخفاض أيضا.

وأضاف المتحدث باسم باسم الحكومة ”سنتخذ قرارًا (بشأن ما إذا كنا سننهي حالة الطوارئ في 30 سبتمبر/ أيلول) من خلال التركيز على مدى الضغط الذي يتعرض له النظام الطبي وتحليل حالة التطعيم، وعدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ومعدلات إشغال أسرة المستشفيات“.

وفي مؤتمر صحفي منفصل الثلاثاء، قال وزير الصحة نوريهيسا تامورا، إن الضغط على النظام الطبي آخذ في الانخفاض، مشيرا إلى أن عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة والوفيات الجديدة آخذ في الانخفاض. وقال ”مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، من الواضح أن كمية الضغط أضعف قليلاً“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)