السلطات الأمريكية تبدأ التحقق من 30 مليون سيارة مزودة بوسائد أمان من إنتاج شركة ”تاكاتا“ اليابانية

أخبار اليابان

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية يوم الثلاثاء إنها بدأت بالتحقق من عطل محتمل في نحو 30 مليون سيارة مزودة بوسائد أمان من إنتاج شركة ”تاكاتا“ اليابانية.

يغطي الفحص السيارات المزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا والتي تستخدم مادة تجفيف في أجهزة نفخ الهواء. تم إنتاج السيارات من قبل حوالي 20 شركة مصنعة، بما في ذلك شركة جنرال موتورز الأمريكية، بي إم دبليو الألمانية، والشركات اليابانية هوندا موتور، وميتسوبيشي موتورز.

يستهدف الفحص الجديد 1384 طرازا صنعت خلال الفترة بين 2001 و2019.

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية إنه لم يتم تأكيد أي مخاطر على السلامة حتى الآن، لكنها أضافت أنه من الضروري إجراء دراسة أخرى لتقييم مخاطر تدهور المجفف مع مرور الوقت.

يقال إن أكياس الهواء تاكاتا التي لا تحتوي على مادة مجففة معرضة للتمزق. يتم سحب العديد من السيارات التي تستخدم هذه الوسائد الهوائية، في حين أن السيارات التي تحتوي على أكياس هوائية بما في ذلك مادة مجففة لا يغطيها الاسترجاع.

وأعلنت شركة ”تاكاتا“ عجزها عن سداد الديون في عام 2017، وفي 2018 اشتراها كونسورتيوم مستثمرين برئاسة Key Safety Systems الأمريكية، التابعة لشركة Ningbo Joyson Electronic الصينية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)