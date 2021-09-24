خبراء يحذرون.. الشتاء المقبل قد يشهد هجمة شرسة لكورونا في طوكيو

أخبار اليابان

حذر الخبراء يوم الجمعة من أن طوكيو تواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في عودة ظهور إصابات فيروس كورونا الجديد في الشتاء.

في اجتماع لحكومة مدينة طوكيو بشأن كورونا، أبقى الخبراء دون تغيير تقييماتهم بأن حالة العدوى والنظام الطبي في العاصمة اليابانية في أسوأ المستويات على الرغم من انخفاض حالات الإصابة الجديدة.

وقالت يوريكو كويكي محافظِة طوكيو ”يجب أن نضمن الحد من الإصابات“، مكررة طلب حكومة العاصمة للناس تجنب النزهات غير الضرورية، من بين إجراءات أخرى. ولم تعلق على الدراسة المستمرة للحكومة المركزية بشأن إمكانية رفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو والمحافظات الأخرى في نهاية الشهر.

وصل متوسط ​​حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو على مدى 7 أيام إلى 572.4 حتى يوم الأربعاء، بانخفاض بنحو النصف عن الأسبوع السابق وبنسبة 90٪ تقريبًا عن المستوى في 19 أغسطس/ آب، عندما بلغ المتوسط ​ ذروته عند 4774.4 حالة.

ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات، بما في ذلك عدد الإصابات الجديدة لكل 100000 شخص ومعدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة وفقًا للمعايير الوطنية، لا تزال في المرحلة 4، وهو أسوأ مستوى على مقياس التحذير لفيروس كورونا في اليابان المكون من أربع درجات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)