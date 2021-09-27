سوغا: وضع فيروس كورونا يتحسن في اليابان

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم السبت إن وضع فيروس كورونا الجديد في اليابان يتحسن، قبل أن تقرر حكومته قريبًا ما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ الحالية.

وقال سوغا للصحفيين الذين كانوا يرافقونه في زيارة لواشنطن ”الوضع يتحول بالتأكيد نحو الأفضل. سنجري تحليلا مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ونصدر حكمنا من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء.“

من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ، المطبقة في طوكيو و 18 محافظة، نهاية الشهر الجاري. تناقش الحكومة مدى إمكانية الرفع الكامل لحالة الطوارئ وتخطط للتوصل إلى نتيجة يوم الثلاثاء بعد فحص درجة الضغط الذي تتعرض له الأنظمة الطبية من بين عوامل أخرى.

وحول انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر إجراؤها يوم الأربعاء، قال سوغا إنه من المرغوب فيه أن يطرح المرشحون سياسات ويشاركون في مناقشات.

كان سوغا يرد على سؤال حول اقتراح قدمه وزير الإصلاح الإداري كونو تارو، أحد المتنافسين الأربعة في الانتخابات، لإنشاء حد أدنى من المعاش التقاعدي المضمون يتم تمويله بالكامل من الإيرادات الضريبية. أوضح سوغا، الذي سيتنحى دون السعي لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي دعمه لكونو في الانتخابات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)