الإعلان رسميًا عن خطة زواج الأميرة ماكو
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أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية رسميًا يوم الجمعة أن الأميرة ماكو ستتزوج صديقها كي كومورو في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
وستعقد الأميرة البالغة من العمر 29 عامًا، الابنة الكبرى لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، مؤتمرا صحفيا مع كومورو، 29 عاما، يوم زواجهما.
بعد خطوبتهما غير الرسمية في سبتمبر/ أيلول 2017، كان من المفترض أن تعقد الأميرة، وهي ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، وكومورو حفل زفافهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
في فبراير/ تشرين الثاني 2018، قالت الوكالة إن الأحداث المرتبطة بالزواج ستؤجل حتى عام 2020 بعد اكتشاف نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)