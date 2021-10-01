الإعلان رسميًا عن خطة زواج الأميرة ماكو

العائلة إمبراطورية

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أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية رسميًا يوم الجمعة أن الأميرة ماكو ستتزوج صديقها كي كومورو في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستعقد الأميرة البالغة من العمر 29 عامًا، الابنة الكبرى لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، مؤتمرا صحفيا مع كومورو، 29 عاما، يوم زواجهما.

بعد خطوبتهما غير الرسمية في سبتمبر/ أيلول 2017، كان من المفترض أن تعقد الأميرة، وهي ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، وكومورو حفل زفافهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

في فبراير/ تشرين الثاني 2018، قالت الوكالة إن الأحداث المرتبطة بالزواج ستؤجل حتى عام 2020 بعد اكتشاف نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق. 

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس) 

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