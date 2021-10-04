سوني تتحول إلى الخيال العلمي للأفكار الجديدة

أخبار اليابان

ماذا عن القناع الذي يسمح لمن يرتديه بالاستمتاع بالروائح المركبة من المأكولات الممتازة؟ أم منزل عائم للنازحين بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ؟

هذه من بين الأفكار للمنتجات والخدمات المحتملة التي ابتكرتها شركة سوني اليابانية استنادًا إلى قصص الخيال العلمي التي تم إنشاؤها من خلال التعاون بين كتاب الخيال العلمي والمصممين الشباب.

تقدم مثل هذه القصص نظرة خاطفة على المستقبل المتصور مع الخيال الجريء للمؤلفين، ويتم استخدام التفاصيل المضمنة في العقود المستقبلية المتخيلة لتطوير المنتجات والخدمات. تسمى هذه الطريقة بالنماذج الأولية للخيال العلمي.

في حين قدمت جائحة كورونا مشاهد مثل تلك الموجودة في أفلام الخيال العلمي، مثل المدن الفارغة بشكل مخيف بسبب الإغلاق، بدأت الشركات اليابانية بما في ذلك سوني في استكشاف طرق غير تقليدية للتوصل إلى أفكار جديدة.

وضعت سوني منتجات وخدمات في الشكل تظهر في القصص التي تم إعدادها من خلال ورش العمل بين الكتاب والمصممين مع ”2050“ و ”طوكيو“ و ”الرومانسية“ ، والتي تم تحديدها ككلمات رئيسية للموضوع الشامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)