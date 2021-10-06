رئيس وزراء اليابان بحاجة إلى الاستعداد لموجة كورونا السادسة على وجه السرعة

أخبار اليابان

بعد أن خلف كيشيدا فوميئو سوغا يوشيهيدي كرئيس لوزراء اليابان يوم الاثنين، لا تزال مكافحة أزمة فيروس كورونا الجديد تشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

قال نقاد إن كيشيدا بحاجة إلى العمل بشكل عاجل على تأمين قدرة طبية كافية وسط مخاوف من أن موجة سادسة من الإصابات قد تضرب البلاد هذا الشتاء. تحقيقا لهذه الغاية، يبدو أن كيشيدا يتطلع إلى إمكانية مراجعة قانونية تسمح للسلطات الإدارية بتقديم طلبات ملزمة للمؤسسات الطبية فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

يواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة تتمثل في استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مع السيطرة على فيروس كورونا في نفس الوقت.

رفعت الحكومة بالكامل حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في نهاية سبتمبر/ أيلول. لكن خبراء الأمراض المعدية يحذرون من أن البلاد ستتعرض للموجة التالية من الإصابات في المستقبل القريب، قائلين إن التهوية قد تكون غير كافية في الشتاء.

يوم الجمعة، طلبت وزارة الصحة من حكومات المحافظات تأمين عدد كافٍ من المهنيين الطبيين وأسرّة المستشفيات على افتراض أن حالات الإصابة الجديدة ستعود إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في الموجة الخامسة. قال الخبراء إنه يجب على الحكومة المركزية العمل عن كثب مع السلطات المحلية في تنفيذ تدابير كورونا، مثل إعطاء علاج كوكتيل بالأجسام المضادة لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للحجر الصحي في المنزل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)