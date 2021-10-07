اليابان تهدف إلى إنتاج الغذاء في الفضاء لفترات الإقامة الطويلة

أخبار اليابان

تهدف وزارة الزراعة اليابانية إلى إنشاء نظام يمكن من خلاله إنتاج الطعام وتزويده بثبات في الفضاء، استعدادًا لرحلات طويلة لاستكشاف القمر والمريخ.

ستقدم الوزارة دعما ماليا قدره 310 ملايين ين في السنة المالية 2021 لاتحادات الجامعات والشركات والمنظمات الأخرى التي تبحث عن مثل هذه الأنظمة وتطورها.

تأمل الحكومة اليابانية أيضًا في استخدام التقنيات المصنوعة في الفضاء لحل المشكلات على الأرض، مثل نقص الغذاء.

المشروع جزء من البرنامج الاستراتيجي لتسريع البحث والتطوير واستخدام تكنولوجيا الفضاء ، الذي يقوده مكتب مجلس الوزراء.

وقد تقدمت 6 تحالفات بالفعل للانضمام إلى البرنامج. ستقرر الحكومة التحالف الذي ستدعمه بعد فحص يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)