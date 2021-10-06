أسرة امرأة سريلانكية توفيت أثناء احتحازها في إحدى منشآت الهجرة اليابانية تشاهد مقطع فيديو لها أثناء الاحتجاز

أخبار اليابان

قالت شقيقة سيدة سريلانكية تبلغ من العمر 27 عامًا توفيت أثناء احتجازها في اليابان، الثلاثاء، إنها ومحاموها شاهدوا بعض لقطات كاميرات المراقبة لاحتجاز المرأة في مدينة ناغويا بوسط اليابان.

شاهدوا اللقطات كجزء من إجراءات الحفاظ على الأدلة، استعدادًا لرفع دعوى تعويض ضد الحكومة اليابانية بشأن وفاة ويشما ساندامالي، التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا، في مارس/ آذار من هذا العام.

في مؤتمر صحفي في طوكيو، حثت شقيقتها، بورنيما، سلطات الهجرة اليابانية مرة أخرى على الكشف عن جميع اللقطات التي تم التقاطها في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا.

وبحسب المحامين، فإن لقطات المراقبة بين 22 فبراير/ شباط و 6 مارس/ آذار، يوم وفاة المرأة، تم الاحتفاظ بها كدليل.

وشاهد أفراد الأسرة الثكلى وآخرون بعض اللقطات في محكمة ناغويا الجزئية يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)