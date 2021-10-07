انخفاض إصابات كورونا في اليابان إلى معدل ما قبل الموجة الخامسة

أخبار اليابان

قال مجلس استشاري بوزارة الصحة يوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في اليابان تراجع إلى مستوياته قبل بدء الموجة الخامسة من الإصابات في صيف هذا العام.

ومع ذلك، قال المجلس الاستشاري إن ”هناك مخاوف من حدوث انتعاش“ في الحالات الجديدة حيث يتزايد تدفق الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بعد الرفع الكامل الأخير لحالة الطوارئ.

مع تزايد عدد مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة بسبب الموجة الخامسة، شددت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز أنظمة الرعاية الطبية اعتمادًا على حالة العدوى.

قال المجلس الاستشاري إن نسبة مرضى كورونا المسنين قد ترتفع مرة أخرى في الشتاء، حيث هناك مخاوف من زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.

وقال تاكاغي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي يرأس المجلس الاستشاري، في مؤتمر صحفي ”لا شك في أن الإجراءات التي يتخذها كل فرد ستؤثر على حالات الإصابة الثانوية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)