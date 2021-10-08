إصابة 17 شخصًا وتعطل حركة المرور بسبب زلزال الخميس في طوكيو

أخبار اليابان

ضرب زلزال قوي قوته 5.9 درجة منطقة العاصمة طوكيو مساء الخميس، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا على الأقل وتعطيل حركة المرور، بما في ذلك خدمات قطارات الشينكانسن عالية السرعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال لم يسفر عن موجات تسونامي.

بلغت قوة الزلزال 5 درجات مرتفع، وهو رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات، في منطقة أداتشي بطوكيو، وكاواغوتشي وبلدة مياشيرو، وكلاهما بمحافظة سايتاما، شمال العاصمة اليابانية، وفقًا للوكالة.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ الزلزال والتسونامي في مارس/ آذار 2011 التي تم فيها تسجيل قراءة 5 مرتفع في 23 حيًا مكتظًا بالسكان في وسط طوكيو.

وقع الزلزال فى حوالى الساعة 10:41 مساء على عمق 75 كيلومترًا في الجزء الشمالي الغربي من محافظة تشيبا ، شرق طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)