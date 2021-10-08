زلزال قوي يفاجئ سكان طوكيو ليلة الخميس

أخبار اليابان

فاجأ الزلزال القوي الذي هز طوكيو والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من ليلة الخميس عددًا من الأشخاص وأصابهم بالفزع، بمن فيهم أولئك الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد العمل.

شكل العديد من الأشخاص طابورًا طويلاً في موقف سيارات الأجرة أمام محطة كيتا سينجو التابعة لشركة سكك حديد شرق اليابان، في حي أداتشي بطوكيو، حيث سجل الزلزال 5 مرتفع، وهو رابع أعلى مستوى في على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات.

قال موظف في شركة يبلغ من العمر 44 عامًا من مدينة كاواغوتشي بمحافظة سايتاما شمال طوكيو ”انطلقت التنبيهات على الهواتف الذكية لركاب قطار الأنفاق“.

وقال إنه مع تعليق خدمات القطارات لمحطته الرئيسية، ”ليس لدي خيار سوى انتظار استئناف عمليات القطار“. تمكن من الاتصال بزوجته وطفليه من خلال تطبيق لاين.

قال موظف في شركة يبلغ من العمر 27 عامًا، كان يشرب مع أصدقائه في حانة ”إيزاكايا“ بالقرب من محطة كيتا-سينجو، ”أعتقد أن هذا هو أقوى زلزال منذ زلزال شرق اليابان الكبير“، في إشارة إلى الزلزال الضخم الذي ضرب بشكل رئيسي منطقة توهوكو شمال شرق اليابان في 11 مارس/ آذار 2011.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)