بعد انتحار ابنه بسبب التنمر: أب ياباني يدعو إلى مراجعة القوانين للقضاء على التنمر في المدارس

أخبار اليابان

يدعو والد صبي انتحر في أوتسو بمحافظة شيغا غرب اليابان في عام 2011 عن عمر يناهز 13 عامًا بعد تعرضه للتنمر في المدرسة الإعدادية إلى مراجعة القانون للقضاء على التنمر في المدرارس.

وقال الأب البالغ من العمر 56 عامًا إنه ”لا يوجد تغيير في مجال التعليم“ حتى بعد إقرار القانون لتعزيز جهود منع التنمر في المدارس في عام 2013 بعد الانتحار، الذي يصادف الذكرى العاشرة يوم الإثنين.

قال الأب إن هذا ”قانون دفع ابني حياته ثمنا له“. ”لقد أمضيت 10 سنوات أشعر وكأن ابني تحول إلى قانون“.

على مدار العقد الماضي، شارك في أنشطة في العديد من الأماكن لدعم أسر الأشخاص الذين انتحروا بسبب التنمر.

وقال ”اكتشفت أن المجال التعليمي لم يتغير في العقد الماضي“، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس ومجالس التعليم تخفي وثائق تتعلق بالتنمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)