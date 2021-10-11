رئيس وزراء اليابان يزور شركة يابانية تطور دواء مضاد لكورونا يؤخذ عن طريق الفم

أخبار اليابان

زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد منشأة تجري فيها شركة شيونوجي اليابانية لصناعة الأدوية تجربة سريرية لعقارها الجديد المضاد لفيروس كورونا الذي يؤخذ عن طريق الفم.

في مرفق الإقامة المخصص كمكان لاستضافة مرضى كورونا في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو ، تلقى كيشيدا توضيحات من رئيس الشركة حول كيفية إدارة الدواء الجديد ومراقبة الطريقة التي تتم بها مراقبة صحة المريض .

وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد الزيارة ”هذا جهد سيكون مفتاحا للتغلب على أزمة فيروس كورونا“، معربا عن أمله في أن يوضع عقار كوفيد -19 الفموي موضع الاستخدام العملي في وقت مبكر.

وتطرق كيشيدا إلى حقيقة أن عدد مرضى الفيروس الذين يقيمون في منازلهم في جميع أنحاء اليابان تجاوز 130 ألفًا في سبتمبر/ أيلول، قائلاً ”يجب أن نمنع حدوث شيء كهذا مرة أخرى. لهذا الغرض، سيكون تناول عقار عن طريق الفم أمرًا بالغ الأهمية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)