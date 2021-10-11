سقوط الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية

أخبار اليابان

سقط زجاج أمامي يزن حوالي 90 كيلوغراما من طائرة مقاتلة من طراز F-2 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية عندما كانت تحلق فوق مدينة أساكورا بمحافظة فوكوؤكا جنوب غرب اليابان بعد ظهر يوم الأحد.

وفقًا لمكتب الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، لم يتم تأكيد أي أضرار متعلقة بسقوط الزجاج الأمامي.

الوزارة تبحث عن الزجاج الامامي كما تبحث في سبب الحادث وتتحقق مما إذا كان هناك أي أعطاب أو خلل في الطائرات الأخرى.

حوالي الساعة 12:45 مساءً (3:45 صباحا بتوقيت غرينتش) ، انطلقت طائرة F-2 من قاعدة تسويكي التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى بلدة شيكوجو فى فوكوؤكا ضد طائرة مجهولة الجنسية يخشى أن تنتهك المجال الجوى اليابانى. بعد حوالي خمس دقائق، سقط الزجاج الأمامي الذي يغطي قمرة القيادة عندما كان المقاتل يحلق فوق منطقة جبلية في أساكورا.

الزجاج الأمامي مصنوع من الألمنيوم والزجاج الأكريليكي. يبلغ طوله حوالي متر واحد و 50 سم، وعرضه حوالي 90 سم وارتفاعه حوالي 80 سم. كما سقط سلم طوارئ يزن حوالي 480 جرامًا من طائرة F-2، التي هبطت اضطراريا في قاعدة تسويكي بعد حوالي 15 دقيقة من الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)