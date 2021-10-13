كيشيدا ”غير متفائل“ بشأن وضع فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الأربعاء إنه لا يتبنى وجهة نظر متفائلة بشأن وضع فيروس كورونا الجديد في اليابان.

وقال كيشيدا في جلسة عامة لمجلس الشيوح الياباني، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني: ”على الرغم من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد انخفض مؤخرًا، فلا ينبغي أن نكون متفائلين“ بشأن الوضع.

وقال أيضًا إن الحكومة ستدعم بنشاط البحث والتطوير في علاجات كورونا الفموية المصنوعة في اليابان.

أدلى كيشيدا بهذه التصريحات ردا على أسئلة طرحها ياماغوتشي ناتسو، رئيس حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلال اليوم الثالث والأخير من جلسات الأسئلة والأجوبة التي حضرها ممثلو الحزب الحاكم والمعارضة. تركز الجلسات على أول خطاب سياسي لكيشيدا حيث ألقى زعيم البلاد أمام البرلمان الأسبوع الماضي.

وأضاف كيشيدا في الإجابة على أحد الأسئلة ”الآن بعد أن هدأ وضع فيروس كورونا، سنستعد لأنواع كثيرة من السيناريوهات المحتملة وسنعمل على ضمان أمن الناس“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)