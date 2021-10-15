حكومة كيشيدا تبدأ المناقشات حول الرأسمالية الجديدة قريبًا

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قالت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إنها ستطلق لجنة لمناقشة شكل جديد للرأسمالية، وهي منصة سياسية رئيسية لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، بهدف تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي اقترحها الزعيم الجديد للبلاد.

من المتوقع أن تعقد اللجنة، التي من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأول في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، تركز على إنشاء دورة حميدة للنمو الاقتصادي وتوزيع الثروة، وتطوير مجتمع جديد بعد السيطرة على جائحة كورونا.

ستنعكس المناقشات في اللجنة في الإجراءات الاقتصادية التي يخطط لها كيشيدا، الذي تولى منصبه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، لتجميعها إذا فازت الكتلة الحاكمة، التي يقودها حزبه الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات العامة لمجلس النواب في 31 أكتوبر / تشرين الأول. - الغرفة السفلى ذات الأهمية في البرلمان الياباني. وستتخذ اللجنة إجراءات محددة بحلول ربيع العام المقبل.

وستتألف اللجنة، التي يرأسها كيشيدا، من الوزراء المعنيين و 15 ممثلاً من القطاع الخاص، بما في ذلك ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني، أكبر لوبي أعمال في البلاد ، وكينتارو كوبي رئيس Z Holdings Corp الشركة الأم لبوابة الإنترنت ياهو جابان. ، والمدير التنفيذي لشركة Shibusawa and Co كين شيبوساوا، وهو سليل الصناعي الياباني الراحل شيبوساوا إيتشي، والذي سيتم استخدام صورة له في عملة البلاد الجديدة فئة الـ 10000 ين.

سبعة من أعضاء القطاع الخاص هن من النساء، من بينهن توموكو يوشينو، التي أصبحت مؤخرًا رئيسة لاتحاد نقابات العمال الياباني، أو رينغو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، جيجي برس)