انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

بينما تراجعت الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في اليابان بسرعة في سبتمبر/ أيلول وبعده، لم تجد لجنة من خبراء وزارة الصحة إجابة واضحة لسبب انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة حديثًا بشكل كبير.

يشير أحد الخبراء إلى عوامل متعددة، مثل تأثير اللقاحات وتغيير سلوك الناس.

خلال الموجة الخامسة، سجلت حالات كورونا المؤكدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد مستوى قياسيًا بلغ 25866 يوم 20 أغسطس/ آب. لكن العدد اليومي بدأ في الانخفاض لاحقًا وانخفض إلى أقل من 1000 في 3 أكتوبر/ تشرين الأول. الحالات اليومية في طوكيو، والتي بلغت ذروتها عند 5773 في 13 أغسطس/ آب، انخفض إلى أقل من 100 يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول ويقف حاليًا عند حوالي 50-60 حالة، وهي المستويات التي كانت موجودة في أواخر يونيو/ تموز 2020.

حتى من 13 سبتمبر/ أيلول، تم تطعيم حوالي نصف سكان البلاد بشكل كامل ضد فيروس كورونا. حتى يوم الجمعة وصلت النسبة إلى 66.1 بالمئة، وتلقى 74.7% من السكان جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

أكدت دراسات استقصائية متعددة الفعالية العالية للقاحات كورونا. في الفترة من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول، ساعدت اللقاحات حوالي 650 ألف شخص على تجنب العدوى مع الحد من الوفيات بنحو 7200 شخص، وفقًا لتقدير تم تقديمه إلى اجتماع عقدته وزارة الصحة مؤخرًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)