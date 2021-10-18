رئيس الوزراء الياباني يتفقد محطة فوكوشيما المعطوبة

أخبار اليابان

تفقد رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميئو يوم الاحد المفاعل رقم 1 بمحطة فوكوشيما النووية المعطوبة التي أصابتها الكارثة زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 للمرة الأولى منذ توليه منصبه فى 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتلقى شرحًا من المسؤولين في شركة تبيكو للطاقة الكهربائية بشأن التقدم المحرز في العمل على إيقاف تشغيل محطة الطاقة النووية في محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان والمياه المشعة المعالجة في المحطة، والتي تضررت بشدة في مارس/ آذار 2011 بسبب الزلزال والتسونامي.

وحول قرار الحكومة اليابانية السابق بتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما رقم 1 في المحيط، قال كيشيدا للصحفيين بعد الزيارة: ”أدركت أنه لا ينبغي تأجيل قضية المياه. سنشرح سلامة المياه، وسنقوم بتلك العملية بطريقة شفافة“.

تخطط الحكومة للبدء في تصريف المياه، التي تحتوي على مادة التريتيوم المشعة، في المحيط الهادئ في ربيع عام 2023. لكن العديد من السكان المحليين قلقون بشأن الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول تسرب المياه.

وقال كيشيدا ”سنفعل كل ما في وسعنا لتبديد المخاوف ومواصلة الجهود حتى نتمكن من كسب التفاهم المحلي“، مشددًا على جهود الحكومة لمعالجة قضية الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)