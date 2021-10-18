الأميرة اليابانية ماكو تشارك فى آخر طقوس إمبراطورية قبل زواجها

أخبار اليابان

شاركت الأميرة اليابانية ماكو في احتفالية متعلقة بطقس ديني في القصر الإمبراطوري يوم الأحد في طوكيو، وهي الاحتفالية الأخيرة التي ستحضرها الأميرة بصفتها فردا من العائلة الأمبراطورية قبل زواجها المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري

من المقرر أن تتزوج الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، صديقها كي كومورو في 26 أكتوبر / تشرين الأول. وستفقد الأميرة ماكو مكانتها العائلية الإمبراطورية عند الزواج بموجب قانون البيت الإمبراطوري.

حضر الطقوس الإمبراطور ناروهيتو وأعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية، بما في ذلك ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو والأميرة كاكو، الابنة الثانية لولي العهد وولية العهد ، إلى جانب الأميرة ماكو.

تغيبت الإمبراطورة ماساكو بسبب وضعها الصحي.

دخلت الأميرة ماكو والأميرة كاكو إلى أراضي القصر عبر بوابة هانزومون بالسيارة. ولوحت الأميرة ماكو، التي كانت ترتدي قناعًا للوجه، إلى الناس الذين تجمعوا بالقرب من القصر لرؤيتها. قالت امرأة للأميرة ماكو: ”أتمنى لك السعادة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)