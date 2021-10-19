نحو 1000 شخص يترشحون لانتخابات مجلس النواب الياباني

أخبار اليابان

من المتوقع أن يتقدم نحو 1000 شخص بترشيحاتهم يوم الثلاثاء عندما تبدأ الحملة الرسمية لانتخابات 31 أكتوبر/ تشرين الأول لمجلس النواب الياباني.

في أول انتخابات لمجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ستواجه الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي أحزاب المعارضة بما في ذلك الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني.

سيتنافس المرشحون على 289 مقعدًا في الدوائر ذات المقعد الواحد و 176 مقعدًا للتمثيل النسبي. وسيجري الاقتراع بعد 17 يوما من حل المجلس، وهو أقصر وقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

في مناظرة استضافها نادي الصحافة الوطني الياباني يوم الاثنين، ناقش قادة الأحزاب السياسية كيفية تنشيط اقتصاد البلاد، وهي نقطة محورية في الانتخابات.

قال رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كيشيدا فوميئو إن حكومته ستركز استجابتها لفيروس كورونا على تأمين أسرة المستشفيات للمرضى وإطلاق حزمة اقتصادية واسعة النطاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)