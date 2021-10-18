رئيس وزراء اليابان يسعى لمساعدة المطاعم المتضررة من جائحة كورونا

أخبار اليابان

أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن عزمه يوم الاثنين تقديم إعانات لمساعدة المطاعم والحانات التي تضررت جراء جائحة كورونا عى إعادة بناء أعمالها من جديد.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد اجتماع مائدة مستديرة مع أصحاب المطاعم وآخرين في حانة ”إيزاكايا“ في منطقة شينباشي بطوكيو: ”يجب أن نقدم الدعم الكامل (للصناعة)، مثل إعانات إعادة بناء الأعمال“.

عقد الاجتماع ليعكس أصوات أصحاب المطاعم في الإجراءات الاقتصادية التي تخطط الحكومة لتجميعها بعد الانتخابات العامة لمجلس النواب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

في ظل حالة طوارئ كورونا التي استمرت في طوكيو والمحافظات الأخرى حتى أواخر الشهر الماضي، اضطرت المطاعم والحانات إلى تعليق تقديم المشروبات الكحولية وخفض ساعات العمل.

وشدد كيشيدا على أن ”صناعة المطاعم ضرورية لثقافة الطهي“.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)