عروض خاصة للرحلات والسفر للحاصلين على لقاح كورونا في اليابان

أخبار اليابان

يتبنى عدد متزايد من وكالات السفر والشركات الأخرى في اليابان خططًا سياحية تستهدف أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا الجديد.

من أجل التعافي من أزمة فيروس كورونا، تتطلع الشركات إلى تلبية الطلب مع ضمان رحلات آمنة للعملاء من خلال إنشاء جولات حصرية وتوزيع قسائم في مرافق الإقامة وإعداد خدمات قطارات خاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ستبدأ وكالة السفر Club Tourism International Inc في تقديم جولات في وقت لاحق من هذا الشهر للأشخاص الذين أكملوا تطعيماتهم في موعد لا يتجاوز 14 يومًا قبل المغادرة.

قال مسؤول في نادي السياحة، إن العديد من الحجوزات قادمة بفضل رفع حالة الطوارئ والإجراءات الصارمة في نهاية سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)