وصول 88 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان

أخبار اليابان

وصلت مجموعة من 88 أفغانيًا فروا من بلادهم إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو ليلة الثلاثاء.

من بينهم 32 عاملا محليا بالسفارة اليابانية فى كابول و 45 عاملا محليا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

فر هؤلاء الأفغان إلى قطر جواً، وساعدتهم الحكومة اليابانية بإصدار تأشيرات دخول إلى اليابان وترتيب تذاكر طيران.

في مطار ناريتا، قال عامل أفغاني محلي في السفارة اليابانية للصحفيين، ”أنا سعيد للمجيء إلى اليابان، وأشكر حكومة اليابان على المساعدة والدعم، وكذلك الشعب الياباني“.

ورفعت المجموعة إجمالي عدد العمال الأفغان المحليين في المؤسسات اليابانية الذين وصلوا إلى اليابان إلى 261.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)