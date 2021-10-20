اليابان.. الإمبراطورة الأم تحتفل بعيد ميلادها السابع والثمانين

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أتمت الإمبراطورة اليابانية الأم ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو، 87 عامًا يوم الأربعاء.

واصلت تجنب النزهات والامتناع عن دعوة الضيوف في العام الماضي وسط جائحة كورونا، وقضت أيامًا هادئة مع الإمبراطور الأب في مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في سينتو كاري غوشو في طوكيو، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري.

كانت أولمبياد طوكيو هذا الصيف ذكرى جيدة للإمبراطورة ميتشيكو، التي غالبًا ما تتحدث عن الحدث مع الإمبراطور الأب البالغ من العمر 87 عامًا أثناء المشي في الصباح والمساء ومع مساعديها.

واستعاد الزوجان أيضًا ذكريات أفراد العائلة المالكة الأجانب الذين زاروا اليابان في دورة ألعاب طوكيو السابقة عام 1964.

تابعت الإمبراطورة الأم عن كثب التقارير الإخبارية عن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الانهيار الطيني القاتل في أتامي، محافظة شيزوؤكا، وسط اليابان في يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكبيزية، جيجي برس)