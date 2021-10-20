ثوران بركاني جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل أسو في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان، ثار حوالي الساعة 11:43 صباح الأربعاء (2:43 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ووفقًا للوكالة، فإن تدفق الحمم البركانية، وهو تدفق سريع الحركة للمواد البركانية والغاز الساخن، قد قطع مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من الفوهة. رفعت الوكالة تحذيرها البركاني لجبل أسو إلى المستوى 3، الذي يحظر الدخول إلى منطقة الجبل، من المستوى 2، والذي يحظر الاقتراب من الفوهة.

أنشأت الحكومة مكتبًا لجمع المعلومات في مركز إدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء استجابة لثوارن البركان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)