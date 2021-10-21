مسح: انطباع الشعب الصيني عن اليابان يزداد سوءًا

أخبار اليابان

أظهر مسح مشترك أجري في اليابان والصين يوم الأربعاء أن انطباع الشعب الصيني عن اليابان ساء هذا العام للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

أظهر الاستطلاع أن 66.1٪ من الصينيين لديهم انطباع سلبي عن اليابان، بزيادة 13.2 نقطة مئوية عن استطلاع العام الماضي.

كانت هذه أول زيادة منذ عام 2013، بعد عام من تأميم اليابان جزر سينكاكو، وهي سلسلة جزر في بحر الصين الشرقي تطالب بها الصين.

تم إجراء الاستطلاع من قبل Genron NPO، وهي مؤسسة فكرية يابانية غير ربحية، ومجموعة الصين الدولية للنشر بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

وبشأن أسباب وجود انطباع سلبي عن اليابان، أشار 77.5٪ إلى ”عدم وجود اعتذارات وندم على تاريخ الاستعمار الياباني“ وقال 58.7٪ ”النزاع على جزر سينكاكو“. كان هذان السببان الرئيسيان كما كان الحال في الاستطلاع السابق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)