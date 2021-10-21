لجنة استشارية يابانية تطالب بتخفيف قيود كورونا ”على مراحل“

أخبار اليابان

طالب مجلس استشاري بوزارة الصحة يوم الأربعاء بضرورة تخفيف قيود كورونا في اليابان، بما في ذلك ساعات العمل الأقصر في المطاعم، ”على مراحل“.

وحذر المجلس الاستشاري من عودة ظهور فيروس كورونا الجديد في بعض البلدان الأخرى حيث تم تطعيم الناس بسرعة وتم بعد ذلك تخفيف القيود بشكل حاد.

وقالت اللجنة ”هناك مخاوف من أن عدد الحالات الجديدة سينخفض بوتيرة أبطأ أو حتى يتوقف عن الانخفاض“، مشيرة إلى أن المزيد والمزيد من الناس يخرجون ليلاً في العديد من المناطق في اليابان.

وقالت إن عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد استمر في الانخفاض بفضل التقدم في التطعيمات والإجراءات الشاملة لمكافحة العدوى.

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي يرأس المجلس الاستشاري، في مؤتمر صحفي ”يمكننا أن نعتبر أننا وصلنا إلى مرحلة يؤدي فيها التقدم في اللقاحات إلى تحسين وضع العدوى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)