تكنولوجيا يابانية جديدة للتحقق من التطعيم ضد كورونا باستخدام أطراف الأصابع

أخبار اليابان

قالت مجموعة يابانية إنها أطلقت تجربة تجريبية لنظام يمسح أصابع الناس للتحقق من سجلات التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا. حيث طور باحثون يابانيون نظاما يمكن الأشخاص من استخدام شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا بدون الحاجة لحملها معهم. وكل ما يتعين عليهم القيام به هو وضع أصابعهم فوق مستشعر للولوج.

وقد تم تطوير التقنية من قبل شركتي كاجيما وعملاق الإلكترونيات هيتاتشي بالتعاون مع جامعة كيوشو.

من المتوقع أن يقلل النظام من مخاطر فقدان سجلات التطعيم الورقية ومنع تزوير هذه السجلات.

في ظل النظام، يسجل المستخدمون سجلات التطعيم الخاصة بهم على النظام باستخدام تطبيق للهواتف الذكية. ثم باستطاعتهم مسح الأوردة على أصابعهم بواسطة جهاز خاص.

يقوم قارئ وريد الإصبع للنظام المثبت عند مدخل مبنى أو في مكان آخر بتحديد هوية المستخدمين وإثبات أنهم قد تم تطعيمهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)