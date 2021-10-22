حبيب الأميرة ماكو يفوز بمسابقة للكتابة في الولايات المتحدة

أخبار اليابان

فاز كي كومورو، الذي من المقرر أن يتزوج الأميرة اليابانية ماكو في وقت لاحق من هذا الشهر، بمسابقة في الكتابة برعاية نقابة المحامين بولاية نيويورك لطلاب كلية الحقوق.

وفقًا لموقع NYSBA الإلكتروني، فاز كومورو، 30 عامًا، بالجائزة الأولى في قسم قانون الأعمال في المسابقة لمقاله بعنوان ”مشكلات الامتثال في إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكترونية وآثارها على رواد الأعمال“. سيحصل على 2000 دولار من أموال الجائزة.

سيتم تكريم كومورو في حدث على الإنترنت يوم الثلاثاء، عندما يتزوج الأميرة ماكو، 29 عامًا، الابنة الكبرى لولي العهد الياباني أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو.

احتل المركز الثاني في نفس القسم من مسابقة الكتابة السابقة لـ NYSBA.

كومورو، الذي تخرج من كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك في مايو/ أيار، خضع لامتحان نقابة المحامين بولاية نيويورك في يوليو/ تموز. سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان بحلول 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)