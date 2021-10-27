اليابان تتعهد بالمساعدة في تقليل انبعاثات غاز الميثان عالميًا

أخبار اليابان

تهدف اليابان إلى الترويج لتقنياتها في الخارج لخفض انبعاثات الميثان حيث من المقرر إطلاق إطار دولي لتقليل التلوث من غازات الاحتباس الحراري قريبًا.

يمثل الميثان 17% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم ، وهو ثاني أكبر مصدر بعد ثاني أكسيد الكربون ، بنسبة 64 في المائة ، وفقًا لتقدير.

أظهر تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن انبعاثات الميثان مسؤولة عن حوالي نصف الزيادة البالغة درجة مئوية واحدة في متوسط درجات الحرارة العالمية من الفترة من 1850 إلى 1900.

الزراعة هي مصدر رئيسي لانبعاثات غاز الميثان ذات الصلة بالبشر، مثل زراعة الأرز وتجشؤ البقر والنفايات الزراعية. في اليابان، تساهم الزراعة بنحو 80% من انبعاثات غاز الميثان.

كانت اليابان تقود الجهود للحد من انبعاثات الميثان.

جدير بالذكر أن انبعاثات اليابان تساوي واحدًا إلى 23 من انبعاثات الولايات المتحدة وواحد على 15 من انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)