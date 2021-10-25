فتح بقايا مدرسة في فوكوشيما دمرتها أمواج التسونامي للجمهور

أخبار اليابان

تم فتح بقايا مدرسة ابتدائية دمرتها أمواج تسونامي في محافظة فوكوشيما، والتي تم حفظها لنقل الدروس من كارثة مارس/ آذار 2011 وذكرياتها للجمهور يوم الأحد.

أصبح بناء مدرسة أوكيدو الابتدائية في بلدة ناميئ أول مبنى تم الحفاظ عليه من الكارثة في محافظة شمال شرق اليابان.

غمرت المياه الطابق الأول من مبنى المدرسة، الذي يقع على بعد حوالي 300 متر من ساحل المحيط الهادئ، بسبب أمواج التسونامي الهائلة التي بلغ ارتفاعها أكثر من 15 مترًا، والتي تسبب بها زلزال قوته 9.0 درجة في 11 مارس/ آذار 2011. وفر 95 من تلاميذ المدارس وغيرهم من الأشخاص من المنطقة.

في الطابق الأول من المبنى، لم تُمس آثار الكارثة، بما في ذلك العوارض الفولاذية. في الفصول الدراسية بالطابق الثاني، يتم عرض العناصر بما في ذلك اللوحات التي تشرح الأضرار الناجمة عن الكوارث.

قدم حوالي 30 شخصًا، بمن فيهم محافظ فوكوشيما وعمدة ناميئ، الصلاة على ضحايا الكارثة خلال حفل الافتتاح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)