رفع قيود كورونا عن المطاعم في طوكيو و أوساكا

أخبار اليابان

رفعت طوكيو وثلاث محافظات مجاورة ومحافظة أوساكا بغرب اليابان طلباتهم لتقصير ساعات العمل في المطاعم يوم الاثنين، في خطوة نحو الاستئناف الكامل للأنشطة الاقتصادية.

حاليًا، أوكيناوا، الواقعة في أقصى جنوب اليابان، هي المحافظة الوحيدة التي تطلب من المطاعم والحانات المحلية العمل لساعات أقصر بين المناطق التي تمت تغطيتها من قبل الحكومة اليابانية بحالة الطوارئ والتي تم رفعها في نهاية الشهر الماضي.

تم رفع حالة الطوارئ في طوكيو و 18 محافظة.

في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين، اتفق حكام طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة - سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا - ورؤساء بلديات المدن المعينة بموجب القانون على التنسيق في تعزيز التطعيمات وتعزيز أنظمة إمدادات الرعاية الطبية لمنع عودة ظهور فيروس كورونا.

وقالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو في الاجتماع: ”تميل الأمراض المعدية إلى الانتشار في الشتاء، وهناك احتفالات الهالوين وحفلات نهاية العام والعديد من الأحداث الأخرى (القادمة) والتي تجتذب العديد من الأشخاص“، ودعت إلى مواصلة الإجراءات الكاملة لمكافحة كورونا بشكل موحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)