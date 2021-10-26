إطلاق قمر صناعي ياباني إضافي لتحديد المواقع بنجاح

أخبار اليابان

تم إطلاق قمر صناعي إضافي من ميتشيبيكي يهدف إلى إنشاء نسخة يابانية من نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي بنجاح يوم الثلاثاء.

أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة صاروخ H-2A يحمل القمر الصناعي الجديد خلفًا لميتشيبيكي الأول من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاجوشيما ، جنوب غرب اليابان ، الساعة 11:19 صباحًا (2:19 صباحًا بتوقيت غرينتش). تم فصل ميتشيبيكي الجديد عن الصاروخ بعد حوالي 28 دقيقة ثم دخلت مدارها المستهدف.

تعمل أربعة أقمار صناعية من ميتشيبيكي حاليًا بغرض تحسين دقة معلومات الموقع التي تقدمها أنظمة الملاحة في السيارات والهواتف الذكية، والتي تتلقى البيانات من الأقمار الصناعية.

الأقمار الصناعية، التي يديرها مكتب مجلس الوزراء، تسافر في مدارات شبه ذروة فوق اليابان مباشرة. تم تصميم نظام ميتشيبيكي لاستكمال GPS، مما يساعد على توفير معلومات الموقع بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات. لقد تجاوز أول ميتشيبيكي، الذي تم إطلاقه في عام 2010، عمره التصميمي.

تسعى الحكومة اليابانية إلى استكمال نظام ميتشيبيكي المكون من 7 أقمار صناعية في السنة المالية 2023، والذي سيمكن من تحديد المواقع على مدار الساعة حتى لو توقف نظام GPS الأمريكي عن العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)