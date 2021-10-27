الأميرة السابقة ماكو تتطلع إلى المستقبل مع زوجها

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قالت الأميرة اليابانية السابقة ماكو يوم الثلاثاء إنها تأمل في ”العمل معًا والسير جنبًا إلى جنب“ مع زوجها كي كومورو، بينما تظهر امتنانها للأشخاص الذين دعموها.

عقدت ماكو، 30 عامًا، الابنة الأولى لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، مؤتمرًا صحفيًا لمدة 12 دقيقة مع كومورو، 30 عامًا أيضًا، في أحد فنادق طوكيو من حوالي الساعة 2 ظهرًا (5 صباحًا بتوقيت غرينتش) للإعلان عن زواجهما في نفس اليوم.

وقالت ماكو، التي فقدت مكانتها كعضو في العائلة الإمبراطورية بعد زواجها من كومورو، وهو من عامة الشعب، بموجب قانون البيت الإمبراطوري، في بداية اللقاء الصحفي: ”لا يمكن تعويض كي“. وقالت: ”كان الزواج قرارًا ضروريًا لنا لنعيش حياتنا مع الاهتمام بمشاعرنا“. كما أعربت الأميرة السابقة عن تعاطفها مع الأشخاص الذين يعانون من أزمة فيروس كورونا الجديد.

قال كومورو، الذي يعمل في مكتب محاماة في نيويورك: ”أحب ماكو. أريد أن أعيش حياتي مع الشخص الذي أحبه“. فيما يتعلق بقضية المال بين والدة كومورو وخطيبها السابق ، قال إنه سيفعل كل ما في وسعه لحل المشكلة.

بعد الإدلاء بملاحظات أولية، وزع الزوجان إجاباتهما المكتوبة على خمسة أسئلة تم تقديمها مسبقًا من قبل النادي الصحفي في وكالة الأسرة الإمبراطورية، وجمعية ناشري المجلات اليابانية، ونادي المراسلين الأجانب في اليابان. تم تحديد الزوجين في البداية للإجابة على الأسئلة في المؤتمر الصحفي. لكنهم قالوا في الوثيقة إن إعطاء إجابات مباشرة في الاجتماع الصحفي أمر مستحيل لأنه كان هناك سؤال ”يمكن أن يعطي انطباعًا بأن المعلومات غير المغلوطة صحيحة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)